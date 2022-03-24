Глава УАФ предложил Великобритании подать совместную заявку на проведение ЧМ по футболу

Андрей Павелко поблагодарил Бориса Джонсона, ранее выступившего с инициативой провести Евро-2028 в Украине.

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко сообщил, что предложил Великобритании рассмотреть возможность подачи совместной заявки на проведение Чемпионата мира по футболу.

Об этом Павелко написал на своей странице в Facebook.

Глава УАФ поблагодарил премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за его предложение провести чемпионат Европы по футболу-2028 в Украине. Павелко заверил, что после победы над российскими оккупантами Украина совместно с Великобританией сможет принять мундиаль на самом высоком уровне.

"Евро-2028 по футболу в Украине? От имени всего футбольного сообщества нашего государства благодарю премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона за такую замечательную инициативу! В отличие от заявки фашистской России на проведение этого турнира, идея Джонсона абсолютно логична и обоснована!

Наше государство уже принимало матчи финальной части континентального первенства в 2012 году. Поэтому предлагаю нашим британским друзьям рассмотреть возможность подачи совместной заявки на проведение финальной части Чемпионата мира в Украине и Великобритании.

Думаю, Президент и Верховный Главнокомандующий Украины Владимир Зеленский поддержит такую идею и поспособствует ее реализации. Уверен, что после победы над фашистской Россией и восстановления украинской футбольной инфраструктуры мы сможем совместно с Великобританией провести такие соревнования на самом высоком уровне! Слава Героям! Слава Украине", - написал Павелко в Facebook.

Евро-2028 по футболу в Украине? От имени всего футбольного сообщества нашего государства благодарю премьер-министра Великобритании... Опубликовано Андреем Павелко Четверг, 24 марта 2022 г.

Добавим, что Чемпионат мира-2022 состоится в Катаре, а мундиаль 2026 года будут принимать сразу три страны - Канада, Мексика и США. Таким образом, Украина и Великобритания могут претендовать на проведение Чемпионата мира 2030 года.

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