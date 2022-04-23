Глава WTA пригрозил организаторам Wimbledon из-за отстранения российских и белорусских теннисистов

Глава Женской теннисной ассоциации (WTA) Стив Саймон осудил решение британских теннисных структур запретить участие в турнирах игрокам из России и Беларуси.

Недавно организаторы Wimbledon-2022 объявили, что теннисисты из России и Беларуси не будут допущены к турниру из-за полномасштабной войны, которую РФ развязала на территории Украины.

В ответ на это Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) и Женская теннисная ассоциация (WTA) подвергли критике запрет российским и белорусским теннисистам выступить на Wimbledon-2022, назвав такое решение "дискриминационным".

Теперь же руководитель WTA Стив Саймон заявил, что организаторам Уимблдонского турнира следует ожидать "сильную реакцию" на принятое решение.

"Решение Wimbledon противоречит правилам турниров Большого шлема, а также нашему с ними соглашению. Решение LTA, которая проводит турниры под эгидой WTA, является нарушением устава и правил WTA по поводу участия теннисисток.

У нас есть возможность отреагировать на оба этих случая. Были прецеденты, когда в подобных ситуациях были наложены штрафы и санкции. Мы будем оценивать степень нашей реакции. Я думаю, что вы увидите сильную реакцию с нашей стороны, но какая именно она будет и как далеко зайдет, еще нужно определить", - цитирует Саймона First Sportz.

Ранее сообщалось, что украинские теннисисты, среди которых и первая ракетка нашей страны Элина Свитолина, требуют полного отстранения игроков из РФ и Беларуси, которые публично не высказались против войны в Украине.

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