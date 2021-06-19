Главная сенсация Евро-2020: сборная Венгрии отобрала очки у Франции

Действующие чемпионы мира проигрывали по ходу матча.

Сборная Франции не смогла обыграть национальную команду Венгрии в матче второго тура группы F Евро-2020. Встреча на "Пушкаш-Арене" в Будапеште завершилась вничью со счетом 1:1.

Подопечные Дидье Дешама превзошли по голевым моментам своего соперника, однако этого не хватило для победы. Только в первом тайме в составе действующих чемпионов мира забивать могли Килиан Мбаппе (дважды), Карим Бензема и Поль Погба, но их ударам не хватило точности.

Associated Press

Венгры же перед самым перерывом неожиданно вышли вперед. Оттило Фиоло после стремительной контратаки убежал к воротам Уго Льориса и поразил ближний угол его ворот.

После перерыва сравнять счет мог Усман Дембеле, но он, едва появившись на поле, свой момент тоже не реализовал, попав в штангу.

Прошло немного времени, и французы таки добились своего. Антуан Гризманн установил единички на табло после грубой ошибки Вилли Орбана, который не смог прервать прострел Мбаппе.

Associated Press

Чемпионы мира продолжили атаковать, но так и не смогли вырвать победу, хотя еще моменты были у того же Мбаппе и Корентена Толиссо.

Франция набрала 4 очка и вышла в лидеры группы. Португалия (3 балла и матч в запасе) - вторая, Венгрия (1) - третья, Германия (0 и матч в запасе) - четвертая.

В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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