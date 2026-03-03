- Дата публикации
"Главное оружие запрещено": известный украинский боксер назвал победителя боя Усик — Верховен
Владислав Сиренко считает, что украинская досрочно победит нидерландца.
Украинский боксер супертяжелого веса Владислав Сиренко поделился ожиданиями от боя между чемпионом мира в хевивейте по версиям WBA, WBC и IBF Александром Усиком и "королем кикбоксинга" Рико Верховеном.
По мнению Сиренко, поединок завершится досрочной победой Усика, поскольку нидерландский кикбоксер в поединке по правилам бокса не сможет использовать свое преимущество над украинцем — удары ногами.
Главное оружие Рико (ноги — прим.) запрещено. Его шансы ограничены лишь физической мощью и попытками навязать силовую борьбу, что малоэффективно против боксерского интеллекта Усика. Результат? Убедительная победа Усика. Скорее всего, это будет досрочная остановка во второй половине боя из-за тотального технического преимущества и темпа украинца", — сказал Сиренко в комментарии Чемпиону.
Поединок между Усиком и Верховеном по правилам бокса состоится 23 мая в Египте, в Пирамидах Гизы. На кону будет стоять пояс WBC в супертяжелом весе — это будет добровольная защита титула украинцем.
Напомним, Усик последний раз выходил в ринг в июле 2025 года, когда нокаутировал британца Даниеля Дюбуа и в третий раз в карьере завоевал звание абсолютного чемпиона мира. Сначала Александр собрал все пояса в крузервейте (весовая категория до 90,7 кг), а затем дважды — в хевивейте.
В послужном списке 39-летнего украинца 24 победы (15 — нокаутом) в 24 поединках на профессиональном ринге.
В ноябре прошлого года Усик отказался от титула WBO, из-за чего потерял звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
36-летний Верховен считается одним из самых выдающихся кикбоксеров всех времен. За свою карьеру в этом виде спорта он провел 76 боев, в которых одержал 66 побед. Последний раз нидерландец проигрывал еще в январе 2015 года, а с тех пор имеет серию в 22 победы.
Рико больше 11 лет удерживал титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии промоушена Glory. Ему принадлежат многочисленные рекорды Glory, в том числе по наибольшему числу побед в титульных боях (14) и наибольшему числу побед (28) в целом.
В июне 2025 года нидерландец победил россиянина Артема Вахитова, после чего покинул кикбоксинг ради большого вызова в боксе.
В профессиональном боксе Верховен дебютировал в апреле 2014 года, нокаутировав во втором раунде венгра Яноша Финферу. После этого он продолжил карьеру в кикбоксинге.