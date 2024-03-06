Главному тренеру "Реала" Анчелотти грозит почти пять лет тюрьмы: в чем его обвиняют

Прокуратура Мадрида требует четыре года и девять месяцев заключения для главного тренера мадридского "Реала" Карло Анчелотти.

Об этом сообщает ESPN со ссылкой на заявление прокуратуры.

64-летний Анчелотти обвиняется в налоговом мошенничестве, которое касается его доходов от имиджевых прав в период с 2014-го по 2015 год на сумму более одного миллиона евро.

По версии прокуратуры, итальянец не задекларировал доход от использования его имиджевых прав, которые передал другим лицам. Представители наставника "сливочных" прокомментировать ситуацию отказались.

Анчелотти во второй раз возглавил "Реал" в 2021 году. С этого момента он выиграл с командой Лигу чемпионов, чемпионат Испании, Кубок Испании, Суперкубок Испании (дважды), Суперкубок УЕФА, а также Клубный чемпионат мира. В конце прошлого года Карло подписал новый контракт с "Королевским клубом", рассчитанный до 30 июня 2026 года.

В течение первого периода во главе мадридцев (2013-2015) Анчелотти также триумфовал в Кубке Испании, Лиге чемпионов, Суперкубке УЕФА и на Клубном чемпионате мира.

Отметим, что Анчелотти – один из самых успешных тренеров мира. Он единственный наставник, который выигрывал все топ-5 чемпионатов Европы, а также четырежды триумфовал в Лиге чемпионов.

Сейчас "Реал" (66 очков) лидирует в Ла Лиге, опережая на 7 баллов "Жирону" украинцев Артема Довбика и Виктора Цыганкова.

В среду, 6 марта, подопечные Анчелотти на своем поле проведут ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов с немецким "РБ Лейпцигом". В первом поединке сейвы Лунина помогли "Реалу" одержать победу над "быками" со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что полузащитник "Реала" Джуд Беллингем получил дисквалификацию по итогам скандального матча с "Валенсией" в 27-м туре чемпионата Испании.

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