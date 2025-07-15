Главный боксерский инсайдер сделал прогноз на реванш Усик – Дюбуа

Усик – Дюбуа / © Piotr Duszczyk / @boxingphotos.pl

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Авторитетный журналист и боксерский инсайдер Майк Коппинджер поделился своим прогнозом на бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, WBC и IBO Александром Усиком и обладателем титула IBF Даниелем Дюбуа.

На своей странице в соцсети X он опубликовал видео скандального эпизода с первого поединка между Усиком и Дюбуа, где британец бьет украинца ниже пояса.

Майк выразил уверенность, что Усик снова нокаутирует Дюбуа.

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"Если вы не Даниель Дюбуа или член его команды, вы знаете, что это был удар ниже пояса. Усик снова победит нокаутом в эти выходные, хотя я считаю, что Дюбуа будет более конкурентоспособным.

Не могу дождаться, чтобы оказаться возле ринга на стадионе "Уэмбли" во время боя за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии The Ring", - написал Коппинджер.

Реванш Усик – Дюбуа состоится 19 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. На кону будет стоять звание абсолютного чемпиона мира в хевивейте.

Первый бой между Усиком и Дюбуа состоялся в августе 2023 года в польском Вроцлаве. Тогда Александр нокаутировал Даниеля в девятом раунде и защитил титулы WBO, WBA, IBO и IBF в супертяжелом весе.

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В послужном списке 38-летнего Усика 23 победы (14 – нокаутом) в 23 поединках на профессиональном ринге. В последнем бою украинец в декабре 2024-го в реванше победил британца Тайсона Фьюри, защитив титулы WBA, WBO, WBC и IBO.

В активе 27-летнего Дюбуа 22 победы (21 – нокаутом) в 24 поединках. Британец по прозвищу "Динамит" имеет в своем пассиве два поражения – от Джо Джойса в 2020 году и от Усика в 2023-м. В последнем поединке он в сентябре 2024-го нокаутировал своего соотечественника Энтони Джошуа, защитив пояс IBF.

Ранее сообщалось, что букмекеры определили фаворита боя Усик – Дюбуа за звание абсолютного чемпиона мира.

Кроме того, мы рассказывали, сколько заработают Усик и Дюбуа за бой-реванш. А также где смотреть поединок Усик – Дюбуа.

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Напомним, Усик перед реваншем с Дюбуа рассказал, как его семья переживает войну в Украине.