Главный шедевр турнира: гол с центра поля помог сборной Чехии обыграть Шотландию в матче Евро-2020

Украшением встречи стал второй мяч.

Сборная Чехии обыграла команду Шотландии в матче 1-го тура группы D Чемпионата Европы-2020. Встреча проходила в Глазго на стадионе "Хэмпден Парк" и завершилась со счетом 2:0 в пользу подопечных Ярослава Шилгавы.

Первый тайм поединка прошел практически в равной борьбе, но в атаке все же чуть острее действовали шотландцы. Они создали несколько неплохих моментов, но забить не смогли - в воротах соперника уверенно действовал Томаш Вацлик.

Associated Press

Чехи же перед самым перерывом вышли вперед. Патрик Шик после навеса от Владимира Цоуфала пробил головой точно в угол ворот шотландцев.

На 52-й минуте форвард чехов оформил дубль и сделал это просто фантастически. Он ударом в касание из центра поля попал точно в девятку ворот Дэвида Маршалла, который неоправданно далеко вышел в поле. Этот гол стал последним в игре.

Associated Press

Чехия и Шотландия выступают в группе D, где их соперниками также являются команды Англии и Хорватии .

и . В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, сборная Англии вырвала победу у Хорватии в матче Евро-2020.

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