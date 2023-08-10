Главный трансфер лета: "Бавария" договорилась с "Тоттенхэмом" о переходе Кейна – СМИ

Мюнхенцы заплатят за форварда больше 100 миллионов евро.

Мюнхенская "Бавария" близка к подписанию звездного нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

Как сообщил журналист The Athletic Дэвид Орнштейн в своем Twitter, клубы пришли к соглашению о трансфере 30-летнего бомбардира.

По его информации, "шпоры" приняли предложение немецкого клуба. Сумма трансфера – больше 100 миллионов евро.

Теперь переход зависит только от самого футболиста. Раньше форвард склонялся к тому, чтобы остаться в лондонском клубе, но теперь должен принять окончательное решение.

Действующее соглашение Кейна с "Тоттенхэмом" заканчивается летом 2024 года. Харри выступает в составе "шпор" с 2011 года, он провел 435 матчей в составе лондонского клуба, в которых забил 280 голов и сделал 64 ассиста.

Самым большим достижением Кейна с "Тоттенхэмом" остается выход в финал Лиги чемпионов в сезоне-2018/19. Ни одного трофея со "шпорами" он не выигрывал.

Также Кейн является лучшим бомбардиром в истории сборной Англии. На его счету 58 голов в 84 поединка за "Трех львов". Вместе с национальной командой он стал серебряным призером Евро-2020.

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