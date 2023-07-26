Главный тренер "Днепра-1" прокомментировал поражение от "Панатинаикоса" в дебютном матче Лиги чемпионов

Александр Кучер считает, что его подопечные все еще могут выйти в следующую стадию турнира.

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер высказался о поражении от греческого "Панатинаикоса" в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА.

В своем дебютном поединке в самом престижном евротурнире днепровский клуб уступил грекам со счетом 1:3 .

Несмотря на неудачный результат первой встречи, наставник днепрян уверен, что его команда может создать сенсацию в ответном матче и пробиться в следующую стадию соревнований.

"Трудно комментировать после такой игры. В первом тайме сначала где-то испугались соперника. Хотя говорили ребятам, что нет ничего страшного – это такие же люди, с ними можно и нужно играть.

Стали больше играть после пропущенного гола: появились игра, рисунок, моменты. Во второй половине тоже неплохо играли, но пропустили после полумоментов. Полумомент – и у нас гол, полумомент – и у нас гол. Нет какой-то ответственности, концентрации. Нельзя так легко пропускать в матчах с такими командами, давать забивать такие голы. В прошлом сезоне у нас три пропущенных гола после трех ударов, и сейчас снова. Я не понемаю. Где-то не достучались до ребят, не донесли.

Но не скажу, что все потеряно, потому что хорошо играли во втором тайме. Ребята бежали, накрывались, были моменты, могли забивать больше. Но потеряли бдительность и получили непонятные голы.

Не знаю, был ли пенальти. Трудно комментировать, нужно посмотреть. Не видел там нарушения, что нужно было его ставить. Не считаю, что мы заслуживали такого поражения. Могли забивать больше одного мяча. Очень легко мы дали сопернику забить голы.

Почему выбрал Кинарейкина? Яков – молодой голкипер. Я выбрал его, потому что другие наши вратари травмированы. Да, к нам присоединился Евгений Волынец, но он сыграл за нас только один тайм. А Яков на сборах показал себя очень хорошо. Поэтому выбор пал на него", – сказал Кучер на послематчевой пресс-конференции.

Ответный матч команды сыграют во вторник, 1 августа, в Афинах. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

Победитель двухматчевой дуэли выйдет в 3-й отборочный раунд Лиги чемпионов, где встретится с французским "Марселем" украинца Руслана Малиновского.

Проигравшая команда продолжит борьбу в третьем раунде квалификации Лиги Европы, где ее соперником станет чешская "Славия".

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