Главный тренер "Днепра-1" рассказал об отравлении игроков и ужасной травме вратаря в матче Лиги чемпионов

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер выступил на пресс-конференции после ответной игры 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА против греческого "Панатинаикоса".

Поединок на стадионе "Апостолос Николаидис" в Афинах завершился со счетом 2:2, но по сумме двух встреч (3:5) украинский клуб вылетел из Лиги чемпионов и теперь продолжит борьбу в отборе Лиги Европы.

В том числе Кучер прокомментировал скандальную ситуацию с массовым отравлением игроков и персонала "Днепра-1" перед матчем в Греции.

"Да, у нас прошлой ночью отравились сразу восемь футболистов и семь работников из персонала клуба. Они не спали всю ночь. Некоторым еще было плохо в раздевалке, и они выходили на второй тайм. Кроме того, защитнику, которого мы заменили во втором тайме, тоже было плохо. Он уже не мог играть дальше. Сегодня на поле было много отравившихся игроков", – приводит слова Кучера официальный сайт днепрян.

Наставник "Днепра-1" отметил, что двухматчевая дуэль против "Панатинаикоса" показала, что его команда способна на большее.

"Могу сказать, что это противостояние мы проиграли в первом тайме первого матча, потому что второй тайм первой встречи и сегодняшний матч показали, что мы способны на большее, и мы можем играть с такими командами, как "Панатинаикос". Сегодня мне ребята понравились, понравилось то, как они играли. На предматчевой пресс-конференции я говорил, что мы должны сегодня показать, что мы – украинцы, и я считаю, что они сегодня это доказали, они достойны того, чтобы называться украинцами. Они молодцы, я им очень благодарен за эту игру", – добавил Кучер.

Также главный тренер "Днепра-1" высказался об ужасной травме голкипера клуба Евгения Волынца, которую он получил в ответном матче с "Панатинаикосом".

После столкновения с нападающим греков Себастьяном Паласиосом украинский вратарь не смог продолжить встречу и был вынужден покинуть поле на носилках.

"Его забрали в больницу и сейчас я не могу сказать, какое его состояние. Там сотрясение мозга, рассечение было, ведь я видел кровь. Более точно о состоянии его здоровья мы узнаем позже", – сообщил Кучер.

После вылета из Лиги чемпионов "Днепр-1" продолжит борьбу в третьем раунде квалификации Лиги Европы, где соперником будет чешская "Славия". Матчи запланированы на 10 и 17 августа. Победитель выйдет в плей-офф раунд квалификации ЛЕ, а проигравший посоревнуется на аналогичной стадии Лиги конференции.

"Панатинаикос" сыграет в 3-м отборочном раунде Лиги чемпионов с французским "Марселем" украинца Руслана Малиновского.

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