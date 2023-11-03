Главный тренер "Шахтера" прокомментировал победу над "Динамо" и отставку Луческу

Главный тренер "Шахтера" Марино Пушич высказался о победе своей команды над "Динамо" в матче 13-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ).

Донецкий клуб одолел киевлян на столичном стадионе имени Валерия Лобановского. Поединок завершился со счетом 0:1.

"Выигрывать всегда приятно. Особенно в украинском Классико. Для нас это очень важно. Что касается травмы Азарова, то мы ждем решения нашей медицинской службы. Скорее всего, оно будет завтра. В связи с этим мы были вынуждены перестраиваться, Матвиенко сыграл крайнего защитника, но это нормально. Все хорошо сделали свою работу. Я считаю, что мы заслужили эту победу. Мы хорошо сыграли. Мы имели моменты в первом тайме. Считаю, что результат справедлив.

Как мне уровень чемпионата Украины? Я не очень хорошо знаю эту лигу. Но когда "Шахтер" играл с "Фейеноордом", я смотрел много матчей. Украинский чемпионат – это некий марафон. Нужно время, чтобы познакомиться с командами. В каждой лиге есть сильные команды и свои особенности. Необходимо говорить о конкурентоспособности украинского чемпионата, где есть команды, борющиеся за первое место", – приводит слова Пушича Dynamomania.com.

Также 52-летний босинец на пресс-конференции отреагировал на уход Мирчи Луческу из "Динамо". После поражения от "горняков" 78-летний румынский специалист подал в отставку с поста наставника "бело-синих", а также объявил о завершении тренерской карьеры.

"Луческу примерно такого же возраста, как мой отец. Я всегда уважаю таких людей. Я уважаю то, чего Луческу достиг как тренер. Он много лет в этом деле, имеет много достижений. Могу лишь выразить ему уважение. Его отставка – его персональное решение. Он много лет был на топ-уровне", – сказал Пушич.

Победа над "Динамо" стала для нового наставника "Шахтера" первой в чемпионате Украины. Ранее Пушич дебютировал во главе донецкого клуба поражением от "Барселоны" (1:2) в Лиге чемпионов, после чего в четвертьфинале Кубка Украины "горняки" одержали разгромную победу над перволиговой "Викторией" из города Сумы (3:0).

После победы в Классическом "Шахтер" (24 балла) поднялся на третью позицию. "Горняки" на одно очко отстают от "Полесья" и на два – от лидера чемпионата "Кривбасса", которые сыграли на один поединок больше.

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