Главный тренер соперника Украины в Лиге наций обвинил УЕФА в симпатии к "сине-желтым"

Стивена Кенни не устроил расписание матчей турнира.

Главный тренер сборной Ирландии Стивен Кенни недоволен календарем Лиги наций.

"Почему Ирландия должна ехать в Армению между домашними играми с Украиной и Шотландией? А потом из Глазго лететь в Киев, чтобы снова встретиться с украинцами. Для нас это будет безумный десятидневный отрезок. А Шотландия и Украина, между тем, играют парные матчи – по два дома и на выезде.

Похоже, УЕФА при составлении календаря предпочла сборные Украины и Шотландии, а нас с Арменией во внимание не принимала. В результате нам дали более жесткий график по сравнению с соперниками. Тем не менее, мы настроены добиться положительных результатов», – цитирует Кенни Daily Record.

Подопечные Александра Петракова в Дивизионе B будут стартовать 4 июня гостевым поединком против Ирландии, а завершат выступления 26 сентября домашним матчем с Шотландией.

Победитель квартета выйдет в Дивизион A, а команда, занявшая последнее место, опустится в Дивизион C.

12 лучших сборных Лиги наций-2022/2023 (кроме тех, кто попадет на Евро-2024 по итогам квалификации) в марте 2024 года в двораундовом плейофе разыграют последние три путевки на континентальное первенство, которое состоится в Германии.

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