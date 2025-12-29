- Дата публикации
Globe Soccer Awards-2025: названо имя лучшего футболиста мира
Почётный приз получил Усман Дембеле.
В воскресенье, 28 декабря, в Дубае состоялась торжественная церемония награждения премии Globe Soccer Awards, во время которой были вручены призы лучшим в мировом футболе.
Обладателем награды лучшему футболисту 2025 года стал французский вингер ПСЖ Усман Дембеле.
В борьбе за почетный приз он опередил таких игроков, как Ламин Ямаль из "Барселоны" и Гарри Кейн из "Баварии", а также единственного вратаря в списке, экс-партнера по ПСЖ Джанлуиджи Доннарумму.
Отметим, что в этом году Усман собрал все самые большие личные награды в мировом футболе: он также стал обладателем "Золотого мяча" и лучшим игроком мира по версии ФИФА.
Победители главных номинаций Globe Soccer Awards-2025:
Лучший футболист: Усман Дембеле (ПСЖ / Франция)
Лучшая футболистка: Айтана Бонмати ("Барселона" / Испания)
Лучший мужской клуб: ПСЖ
Лучший женский клуб: "Барселона"
Лучший полузащитник: Витинья (ПСЖ / Португалия)
Лучший форвард: Ламин Ямаль ("Барселона" / Испания)
Лучший молодой игрок: Дезире Дуэ (ПСЖ / Франция)
Премия Диего Марадоны: Ламин Ямаль ("Барселона" / Испания)