"Глоток свежего воздуха": как Шевченко отреагировал на первую для себя победу в "Дженоа"

"Глоток свежего воздуха": как Шевченко отреагировал на первую для себя победу в "Дженоа"

Этот триумф позволил дальше пробиться в Кубке Италии.

Главный тренер итальянской " Дженоа " Андрей Шевченко прокомментировал результат 1/16 финала Кубка Италии против "Салернитаны".

Отметим, что игра завершилась со счетом 1:0 в пользу подопечных украинца. Этот триумф стал первым для Шевченко во главе генуэзцев с момента его назначения.

Слова украинского наставника "грифонов" цитирует Calciomercato.

"Облегчение? Да. Возможно, это немного преувеличено, но это, безусловно, глоток свежего воздуха, который нам понадобился, чтобы вернуть уверенность. Я считаю, что это была заслуженная победа, за исключением провала в центральной части матча, думаю, ребята повели себя хорошо благодаря положительному подходу.

Я знал, что столкнусь с некоторыми трудностями, но потихоньку мы стараемся работать, чтобы с ними справиться. Сейчас у нас две очень важные игры лиги (против "Лацио" и "Аталанты", прим.), но мы постараемся сделать все возможное, прежде чем начнется трансферное окно. Мы уже некоторое время работаем над определением требуемого усиления. Но пока мы удовлетворены этим 1-0 против "Салернитаны", отметил Шевченко.

В 1/8 финала "Дженоа" встретится с "Миланом";

Уже 17 декабря "грифоны" в рамках 18 тура Серия А померяются силами на выезде с римским "Лацио".

Добавим, что во главе "Дженоа" Шевченко провел шесть поединков — одна победа, одна ничья и четыре поражения.