Глубокий шок: реакция чемпиона мира по шахматам на ошибку соперника из России стала вирусной (видео)

Глубокий шок: реакция чемпиона мира по шахматам на ошибку соперника из России стала вирусной (видео)

Магнус Карлсен долго отказывался верить в "ляп" своего оппонента.

Сетью разлетелось видео с реакцией норвежского гроссмейстра Магнуса Карлсена на грубую ошибку россиянина Яна Непомнящего в очередной партии матча за звание чемпиона мира по шахматам.

Во время девятой партии поединка Непомнящий, игравший белыми фигурами, допустил роковую ошибку. Именно она решила судьбу партии и приблизила Карлсена к победе в общей дуэли.

Провальный ход россиянина настолько стал неожиданным для норвежца, что тот некоторое время не мог прийти в себя. Магнус не скрывал эмоций: сначала нахмурился и внимательно посмотрел на фигуры, а затем покачал головой, отказываясь верить в такой "ляп" своего оппонента.

Всего за сутки видео реакции Карлсена на ошибку россиянина набрало в YouTube более 300 тысяч просмотров.

"Я был удивлен ошибкой соперника. Очень неожиданно, когда ты можешь выиграть фигуру просто так. Как сказал Ян, это просто неудача, особенно учитывая, что даже после ошибки нет никакого продолжения. Просто абсурдный ход", - прокомментировал ситуацию Карлсен.

Титул чемпиона мира по шахматам разыгрывают в Дубае с 24 ноября по 16 декабря. Обладатель шахматной короны станет известен по итогам 14 партий.

Карлсен - многократный чемпион мира по шахматам и действующий победитель планетарного первенства. Россиянин Непомнящий впервые играет в финале.

После 10 партий норвежец побеждает россиянина со счетом 6,5 на 3,5. В шестой, восьмой и девятой партиях Карлсен победил претендента на титул, а остальные завершились вничью.

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