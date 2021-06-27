Глубокое рассечение и тяжелый нокдаун: лучшие кадры эффектной победы Ломаченко (фото, видео)

Экс-чемпион мира в трех весовых категориях уверенно выглядел в поединке против непростого соперника.

Украинский боксер Василий Ломаченко эффектно вернулся в ринг после поражения от американца Теофимо Лопеса в октябре 2020 года, одержав победу техническим нокаутом в 9-м раунде над японцем Масаеши Накатани.

ТСН Проспорт сделал подборку ярких моментов состоявшегося поединка.

Начало боя получилось непростым для Василия из-за полученного рассечения после столкновения головами с соперником:

К счастью, повреждение никоим образом не отразилось на дальнейшем течении поединка. В пятом раунде Василий отправил соперника в нокдаун.

Down goes Nakatani



Lomachenko scores the first knockdown of the fight in Round 5. #LomaNakatani pic.twitter.com/l33JPXts4T — ESPN Ringside (@ESPNRingside) June 27, 2021

Фото боя наглядно демонстрируют, как несладко было Масаеши в ринге:

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Вот таким вот образом бой завершился:

Зал приветствовал победу Василия громкими овациями:

По окончании поединка у менеджера Ломаченко Эгиса Климаса состоялся разговор с отцом и тренером обидчика украинца Теофимо Лопесом-старшим. Во время диалога последний заявил о необходимости проведения реванша между его сыном и Василием.

Японец стал самым большим соперником в карьере Василия в плане габаритов. Рост Масаеши - 182 сантиметра.

33-летний Ломаченко добыл 15-ю победу (11 - нокаутом) на профессиональном ринге. В его пассиве 2 поражения.

32-летний Накатани проиграл во второй раз. На его счету 19 побед (13 - нокаутом).

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