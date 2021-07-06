"Глупая позиция политиканов": в Госдуме свирепствуют из-за возможного бойкота Украиной пляжного мундиаля

Российский политик Дмитрий Свищев раздражен, что сборная Украины по пляжному футболу готова не ехать на Чемпионат мира в Москву.

Депутат Госдумы России Дмитрий Свищев, который ранее призывал запретить новую форму сборной Украины на Евро-2020, сделал очередное скандальною заявление. Теперь чиновник возмущен информацией СМИ, что национальной команде Украины по пляжному футболу запретили ехать на Чемпионат мира в Москву.

"В России проходило множество соревнований, на которых была обеспечена полная безопасность украинским спортсменам. Поэтому какой-либо опасности соревнования в России для них не представляли.

Это совершенно глупая позиция украинских политиканов, которые постоянно вмешиваются в спорт. Российский газ покупать значит можно, а выступать украинским спортсменам в России нельзя. Я очень расстроен такой новостью. Такие вещи нужно пресекать!

Украина сейчас нарушает весь регламент. ФИФА теперь нужно все перекраивать, искать резервного участника. Ну глупость полнейшая и полное безобразие! Абсолютно недальновидное решение УАФ и украинских политиков", - цитирует Свищева Sport24.

Чемпионат мира по пляжному футболу пройдет с 21-го по 29 августа.

На турнире должны выступить 16 команд, жеребьевка финальной стадии запланирована на 8 июля в швейцарском Цюрихе.

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