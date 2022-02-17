Гол бразильского легионера и пенальти: "Динамо" выиграло очередной матч на зимних сборах (видео)

Гол бразильского легионера и пенальти: "Динамо" выиграло очередной матч на зимних сборах (видео)

"Бело-синие" одолели вторую команду Чемпионата Латвии.

Киевское "Динамо" победило латвийскую "Валмиеру" в третьем контрольном матче на заключительном, учебно-тренировочном сборе в Турции. Поединок завершился со счетом 2:0 .

Коаманда Мирчи Луческу вышла вперед на 67-й минуте Бразильский нападающий Витиньо забил свой очередной гол на зимних сборах, головой переправив мяч в сетку ворот соперника после навеса от Виталия Буяльского.

А на последней минуте основного времени окончательный счет в этой встрече установил Александр Андриевский, хладнокровно реализовав пенальти.

Всего на третьем сборе "бело-синие" планируют провести пять товарищеских матчей. В первых двух спаррингах киевляне разбили лидера второго дивизиона Чемпионата Сербии - "Инджию" (4:0) и разгромили одного из лидеров казахстанской Премьер-лиги - "Кайрат" (4:0).

Подопечные Луческу завершат подготовку к весенней части сезона 22 февраля.

"Динамо" завершило осеннюю часть УПЛ на втором месте турнирной таблицы , отстав от "Шахтера" на два балла.

, отстав от "Шахтера" на два балла. В первом матче после зимней паузы действующие чемпионы Украины 26 февраля в Киеве примут "Ингулец".

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