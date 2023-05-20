Гол Цыганкова не засчитали: "Жирона" в компенсированное время проиграла "Вильярреалу" в Ла Лиге (видео)

Команда украинца усложнила себе борьбу за еврокубки.

"Жирона" украинского полузащитника Виктора Цыганкова уступила "Вильярреалу" в домашнем матче 35-го тура испанской Ла Лиги – 1:2 .

"Желтая субмарина" вышла вперед на 9-й минуте усилиями Ереми Пино. Хозяева отыгрались на 24-й минуте благодаря голу Давида Лопеса.

Развязка противостояния наступила в компенсированное ко второму тайму время. На 90+4-й минуте Жерар Морено принес "Вильярреалу" победу.

Цыганков вышел в стартовом составе команды и провел на поле весь матч. На 70-й минуте Виктор забил гол, но взятие ворот отменили из-за офсайда у одноклубника украинца – форварда Кристиана Стуани.

Обзор матча

Отметим, что в этом сезоне на счету Цыганкова три гола и пять ассистистов в 16 поединках за "Жирону" в чемпионате Испании.

За три тура до финиша "Жирона" (48 очков) занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры, позволяющее в следующем сезоне сыграть в квалификации Лиги конференций. Однако путевку в еврокубки команде украинца еще предстоит удержать.

"Вильярреал" (60 баллов) расположился на 5-й позиции в Примере, что дает право принять участие в групповом этапе Лиги Европы-2023/24.

В следующем туре команда Цыганкова 23 мая на выезде сыграет с "Сельтой", а "Вильярреал" днем позже примет "Кадис".

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