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Гол дебютанта принес "Колосу" минимальную победу над "Металлистом-1925"

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Гол дебютанта принес "Колосу" минимальную победу над "Металлистом-1925"

УПЛ

Команды сменились местами в турнирной таблице.

Харьковский "Металлист-1925" принимал кузнечный "Колос"   в поединке 17-го тура украинской Премьер-лиги. Игра на стадионе "Металлист" завершилась минимальной победой гостей – 0:1.

Единственный гол поединка забил на 27-й минуте матча Диего Кариока.

  • После сыгранного матча "Колос" поднялся на 9 место, а "Металлист-1925" потерял одну позицию и замкнул десятку турнирной таблицы.
  • Следующий свой матч команда из Ковалевки сыграет с "Минаем", а "харьковчане" отправятся в гости в "Мариуполь".

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