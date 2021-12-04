Гол дебютанта принес "Колосу" минимальную победу над "Металлистом-1925"

Команды сменились местами в турнирной таблице.
Харьковский "Металлист-1925" принимал кузнечный "Колос" в поединке 17-го тура украинской Премьер-лиги. Игра на стадионе "Металлист" завершилась минимальной победой гостей – 0:1.
Единственный гол поединка забил на 27-й минуте матча Диего Кариока.
- После сыгранного матча "Колос" поднялся на 9 место, а "Металлист-1925" потерял одну позицию и замкнул десятку турнирной таблицы.
- Следующий свой матч команда из Ковалевки сыграет с "Минаем", а "харьковчане" отправятся в гости в "Мариуполь".
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