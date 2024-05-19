Гол Довбика и ассист Цыганкова помогли "Жироне" обыграть "Валенсию" с Яремчуком в Ла Лиге (видео)

"Жирона" Артема Довбика и Виктора Цыганкова на выезде победила "Валенсию" Романа Яремчука в "украинском дерби" в рамках 37-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на стадионе "Месталья" завершился со счетом 1:3 .

Подопечные Мичела вышли вперед на 32-й минуте – Савио забил после прострела Цыганкова в штрафную. Для Виктора это шестой ассист в этом сезоне чемпионата Испании, также в его активе шесть голов.

На старте второго тайма "бело-красные" укрепили свое преимущество. На 58-й минуте Довбик с близкого расстояния переправил мяч в ворота, воспользовавшись передачей Ивана Мартина. Для Артема это 21-й гол в текущем розыгрыше Примеры, также он отдал семь ассистов.

На 67-й минуте счет в матче стал разгромным – мяч в собственные ворота срезал защитник "летучих мышей" Ярек Гасеровски.

До финального свистка хозяева поля сумели забить гол престижа – на 84-й минуте пенальти реализовал Пепелу.

Отметим, что Довбык и Цыганков вышли в стартовом составе каталонского клуба – Артема заменили на 79-й минуте, а Виктора десятью минутами раньше. Яремчук начал поединок на скамейке запасных "Валенсии", но вышел на поле на 61-й минуте.

Обзор матча "Валенсия" – "Жирона"

Будет добавлен в скором времени.

"Жирона" (78 очков) уже точно финиширует на третьем месте в Ла Лиге – это первые в клубной истории медали чемпионата Испании. "Валенсия" (48 баллов) находится на девятой позиции.

В заключительном туре Примеры "жиронцы" 25 мая примут "Гранаду", а "летучие мыши" в тот же день на выезде сыграют против "Сельты".

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