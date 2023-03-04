Скандальный гол Довбика не стал победным: "Днепр-1" споткнулся в своем первом матче года в УПЛ

Днепряне могут лишиться лидерства в чемпионате по итогам тура.

"Днепр-1" и "Александрия" сыграли вничью в рамках 16-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Ника" в Александрии закончился со счетом 2:2 .

Подопечные Александра Кучара вышли вперед на 23-й минуте – Доминго Бланко отправил мяч в ворота, получив передачу от Артема Довбика.

Однако уже через семь минут счет на табло снова стал равным – за александрийцев забил Эмиль Мустафаев.

Во втором тайме матч был прерван из-за воздушной тревоги, а команды отправились в укрытие. После отбоя игра возобновилась.

На 58-й минуте "Днепр-1" второй раз в этой встрече вырвался вперед – Довбик реализовал выход один на один с вратарем. Стоит отметить, что форвард днепрян, вероятно, находился в офсайде, но при отсутствии системы VAR бригада арбитров могла допустить результативную ошибку, когда засчитала этот гол.

Однако в конце игры команда Руслана Ротаня, для которого это был лишь второй поединок на посту наставника александрийцев, сумела избежать поражения. На 88-й минуте Мустафаев оформил дубль и принес хозяевам ничью.

"Днепр-1" (36 очков) остался на первом месте в УПЛ, но рискует потерять лидерство по итогам тура. Днепряне на три балла опережают "Шахтер", который 5 марта сыграет с "Металлистом 1925". В активе "Александрии" 26 пунктов и пятое место турнирной таблицы.

В следующем туре днепряне 12 марта встретятся с "Динамо", а александрийцы днем ранее сойдутся с "Минаем".

Напомним, "Днепр-1" завершил свои выступления в текущем еврокубковом сезоне. В 1/16 финала Лиги конференций днепряне уступили кипрскому клубу АЕК Ларнака.

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