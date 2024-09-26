Гол Довбика не помог "Роме" обыграть "Атлетик" в матче первого тура Лиги Европы (видео)

"Рома" украинского форварда Артема Довбика дома сыграла вничью с "Атлетиком" Бильбао в матче первого тура основной стадии Лиги Европы сезона-2024/25. Поединок на "Стадио Олимпико" в Риме завершился со счетом 1:1 .

Хозяева поля вышли вперед на 32-й минуте – Довбик ударом головой с отскоком от газона замкнул подачу Анхелино с левого фланга.

Видео гола Довбика в матче против "Атлетика"

Довбик забил в третьем матче подряд за римский клуб. До этого он отмечался голами в поединках чемпионата Италии против "Дженоа" и "Удинезе".

Однако одержать победу подопечные Ивана Юрича не сумели. Во втором тайме баски отыгрались – на 85-й минуте "Атлетик" от поражения спас гол Айтора Паредеса.

Отметим, что Довбик вышел в стартовом составе "Ромы" и провел на поле 81 минуту, после чего его заменил Эльдор Шомуродов.

Обзор матча "Рома" – "Атлетик"

Будет добавлен в скором времени.

В основном раунде обновленного формата Лиги Европы принимают участие 36 клубов. Каждая команда проведет по восемь поединков с разными соперниками (четыре дома и четыре на выезде). Все участники турнира получили по 2 соперника из 4 разных корзин.

Во втором туре Лиги Европы команда Довбика 3 октября на выезде сыграет против шведского "Эльфсборга". В этот же день "Атлетик" примет нидерландский "АЗ Алкмар".

Восемь лучших команд основной стадии Лиги Европы попадут в 1/8 финала. Клубы, которые займут в общей турнирной таблице места с 9-го по 24-е, проведут спаренные стыковые матчи за выход в 1/8 финала. Остальные завершат выступления в еврокубках.

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