Гол Довбика не спас "Рому" от поражения в результативном матче Серии А (видео)

"Рома" украинского форварда Артема Довбика на выезде проиграла "Вероне" в матче 11-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Встреча на стадионе "Марк'Антонио Бентегоди" в Вероне завершилась со счетом 3:2 .

На 13-й минуте встречи хозяев вывел вперед Каспер Тенгстедт. На 28-й минуте римляне отыгрались усилиями Матиаса Суле. Однако через шесть минут "Верона" снова повела в счете – отличился Джанджакомо Маньяни.

На старте второго тайма "волки" снова восстановили паритет в игре – Довбик на 53-й минуте ударом из пределов вратарской замкнул передачу Зеки Челика с правого фланга.

Для 27-летнего украинца это четвертый гол в текущем розыгрыше Серии А. Всего в его активе уже шесть забитых мячей за римский клуб, куда он летом перешел из испанской "Жироны". Кроме четырех результативных ударов в чемпионате Италии, Артем также дважды отмечался в Лиге Европы.

В матче с "Вероной" украинский нападающий вышел в стартовом составе и провел на поле 74 минуты, после чего его заменил Томмазо Бальданци.

Развязка в этом противостоянии наступила на 88-й минуте – Абду Харруи принес хозяевам поля сенсационную победу.

Отметим, что последние секунды поединка "желто-синие" доигрывали в меньшинстве – на 90+5-й минуте прямую красную карточку получил Дайлон Ливраменто.

Обзор матча "Верона" – "Рома"

Потерпев уже четвертое поражение в нынешнем сезоне Серии А, римляне с 13 очками занимают 11-е место в турнирной таблице. "Верона" (12 пунктов) поднялась на 12-ю позицию.

В следующем туре Серии А подопечные Ивана Юрича 10 ноября примут "Болонью", а "Верона" в тот же день на выезде сыграет с "Фиорентиной".

Перед этим "Рома" в четверг, 7 ноября, приедет в гости к бельгийскому "Юниону" в матче 4-го тура основной стадии Лиги Европы.

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