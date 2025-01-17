Гол Довбика помог "Роме" обыграть команду Малиновского в матче Серии А (видео)

Украинский нападающий "волков" забил уже седьмой мяч в текущем розыгрыше чемпионата Италии.

"Рома" на своем поле одержала победу над "Дженоа" в стартовом матче 21-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Поединок на "Стадио Олимпико" в Риме завершился со счетом 3:1 .

Хозяева открыли счет на 25-й минуте встречи – украинский форвард Артем Довбик удачно сыграл на добивании после того, как голкипер "грифонов" Никола Леали парировал удар Лоренцо Пеллегрини.

Для 27-летнего украинского нападающего это уже седьмой мяч в текущем розыгрыше чемпионата Италии. Также в его активе два ассиста.

Генуэзцы восстановили паритет на 33-й минуте – отличился Патрицио Мазини. Так что на перерыв команды отправились при равном счете.

Во втором тайме подопечные Клаудио Раньери сумели склонить чашу весов в свою пользу. На 60-й минуте "волков" вывел вперед Стефан Эль-Шаарави, а затем на 73-й минуте автогол занес в свой пассив вышеупомянутый вратарь гостей Леали.

Отметим, что Довбик провел на поле 85 минут, после чего его заменил Эльдор Шомуродов. Украинский полузащитник "грифонов" Руслан Малиновский не попал в заявку на игру из-за тяжелой травмы, которую получил еще в сентябре прошлого года.

Обзор матча "Рома" – "Дженоа"

Благодаря этой победе "Рома" (27 очков) поднялась на 9-е место в таблице Серии А. "Дженоа" располагается на 11-й позиции, имея в своем активе 23 балла.

В следующем туре Серии А римляне 26 января на выезде сыграют с "Удинезе". Днем позже генуэзский клуб примет "Монцу".

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