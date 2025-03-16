Гол Довбика помог "Роме" продлить свою победную серию в чемпионате Италии (видео)

"Рома" украинского форварда Артема Довбика дома победила "Кальяри" в матче 29-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Поединок на "Стадио Олимпико" в Риме завершился со счетом 1:0 .

Довбик вышел на поле в стартовом составе и на 62-й минуте открыл счет во встрече. После подачи с углового 27-летний украинец подобрал мяч и с нескольких метров отправил его в ворота.

Видео гола Довбика

Это десятый гол Довбика в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии и 15-й в этом сезоне на клубном уровне. Кроме 10 забитых мячей в Серии А, он дважды забивал в Лиге Европы и трижды – в Кубке Италии.

В поединке против "Кальяри" нападающий сборной Украины провел на поле 72 минуты, после чего его заменил Эльдор Шомуродов.

Обзор матча "Рома" – "Кальяри"

Таким образом, "Рома" продлила свою беспроигрышную серию в Серии А. Команда Клаудио Раньери не проигрывает уже тринадцать матчей подряд в чемпионате Италии, причем шесть последних поединков выиграла.

После этой победы римляне с 49 очками поднялись на 7-е место в таблице Серии А. От зоны еврокубов и "Лацио", который занимает шестую позицию, "волки" отстают на 2 балла.

"Кальяри" с 26 пунктами находится на 15-й позиции элитного дивизиона чемпионата Италии.

В следующем туре Серии А команда Довбика 29 марта на выезде сыграет против "Лечче", а "Кальяри" днем позже примет "Монцу".

Ранее сообщалось, что "Рома" вылетела из Лиги Европы, проиграв "Атлетику" Бильбао.

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