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Гол Довбика принес "Роме" победу над "Фиорентиной" в чемпионате Италии (видео)
Артем забил свой 12-й мяч в нынешнем розыгрыше Серии А.
"Рома" украинского форварда Артема Довбика на своем поле обыграла "Фиорентину" в матче 35-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Встреча на "Стадио Олимпико" в Риме завершилась со счетом 1:0.
Единственный гол в этом поединке "волки" забили в компенсированное к первому тайму время. На 45+5-й минуте Довбик головой направил мяч в ворота после скидки от Эльдора Шомуродова.
Отметим, что Довбик вышел в стартовом составе римлян и провел на поле 77 минут, после чего его заменил Стефан Эль-Шаарави.
Теперь в активе Довбика 12 голов и 2 ассиста в нынешнем розыгрыше чемпионата Италии. Всего в нынешней кампании 27-летний украинец отличился 17 мячами на клубном уровне. Кроме 12 голов в Серии А, он также дважды забил в Лиге Европы и трижды – в Кубке Италии.
Обзор матча "Рома" – "Фиорентина"
Таким образом, "Рома" продлила свою потрясающую беспроигрышную серию в Серии А. Команда Клаудио Раньери не проигрывает уже 19 матчей подряд в чемпионате Италии.
После этой победы римляне с 63 очками поднялись на четвертое место в Серии А, которое дает путевку в Лигу чемпионов на следующий сезон.
"Фиорентина" с 59 баллами осталась на восьмой позиции.
В следующем туре Серии А команда Довбика 12 мая в гостях встретится с "Аталантой", а "фиалки" в тот же день на выезде сразятся с "Венецией".