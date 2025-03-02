Гол Довбика принес "Роме" победу в непростом матче чемпионата Италии (видео)

Украинец вернулся на поле после травмы и забил решающий мяч в ворота "Комо".

"Рома" украинского форварда Артема Довбика одержала волевую победу над "Комо" в матче 27-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Встреча на "Стадио Олимпико" в Риме завершилась со счетом 2:1 .

Первый тайм остался за гостями – на 44-й минуте счет во встрече открыл Люка Да Кунья.

Сразу после перерыва на поле появился Довбик, который начал матч на скамейке для запасных. Украинец, для которого это был первый поединок после травмы, заменил Эльдора Шомуродова.

На 61-й минуте "волки" сократили отставание усилиями Алексиса Салемакерса. Через две минуты "Комо" остался в меньшинстве – вторую желтую карточку и удаление заработал Марк-Оливер Кемпф.

А на 76-й минуте Довбик замкнул навес с правого фланга, чем принес своей команде победу.

В этом сезоне 27-летний украинец провел 23 матча в Серии А, отличившись 9 голами и 2 ассистами.

Обзор матча "Рома" – "Комо"

После этой победы "Рома" (43 очка) поднялась на восьмое место в таблице Серии А, приблизившись к зоне еврокубков. От "Болоньи", которая идет шестой, "волки" теперь отстают на 4 балла. Стоит отметить, что команда Клаудио Раньери не проиграла ни один из последних одиннадцати матчей в чемпионате Италии.

"Комо" находится на 13-й строчке турнирной таблицы Серии А, имея в своем активе 28 очков.

В следующем туре "Рома" 9 марта на выезде сыграет с "Эмполи" украинского полузащитника Виктора Коваленко, а "Комо" днем ранее примет "Венецию".

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