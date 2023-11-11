Гол Довбика с передачи Цыганкова помог "Жироне" закрепиться на вершине Ла Лиги (видео)

"Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика на выезде обыграла "Райо Вальекано" в матче 13-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на арене "Эстадио де Вальекас" завершился со счетом 1:2 .

Подопечные Мичела пропустили на самом старте встречи – на пятой минуте Альваро Гарсия отличился после передачи Иси Паласона.

Однако гости смогли оформить камбэк. На 42-й минуте Довбик отлично разобрался в чужой штрафной и пробил в правый угол после передачи Цыганкова.

А во втором тайме "бело-красные" забили победный мяч. На 65-й минуте Довбик снова нанес удар с передачи Цыганкова, но голкипер хозяев Столе Димитриевски парировал, а бразилец Савио добил в пустые ворота.

Вскоре обоим украинцам предоставили отдых – Артема и Виктора заменили на 78-й минуте. С тех пор счет игры уже не менялся.

Отметим, что на счету Довбика уже 7 голов и 4 ассиста в текущем розыгрыше Примеры. В активе Цыганкова два гола и две результативные передачи.

Таким образом, "Жирона" одержала пятую подряд победу в Ла Лиге и продолжает возглавлять турнирную таблицу, имея в своем активе 34 очка. Команда Мичела на 5 баллов опережает мадридский "Реал" и на 7 пунктов "Барселону" – "сливочные" и "сине-гранатовые" свои поединки 13-го тура проведут позже. "Райо Вальекано" с 18 очками идет на 9-м месте.

В следующем туре испанского чемпионата клуб Довбика и Цыганкова 27 ноября примет "Атлетик" Бильбао, а "Райо Вальекано" двумя днями ранее дома сыграет против "Барселоны".

Обзор матча "Райо Вальекано" – "Жирона"

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