Гол Довбика спас "Рому" от поражения в матче чемпионата Италии против "Болоньи" (видео)

"Рома" украинского форварда Артема Довбика на выезде сыграла вничью с "Болоньей" в матче 20-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Поединок закончился со счетом 2:2 .

Первый тайм встречи прошел без забитых голов. На старте второй половины противостояния "волки" открыли счет – на 58-й минуте отличился Алексис Салемакерс.

Однако хозяева сумели оформить камбэк. На 61-й минуте счет сравнял Тейс Даллинга, а через четыре минуты с пенальти забил Льюис Фергюсон.

Тем не менее, римлянам таки удалось спастись от поражения. На 90+8-й минуте пенальти реализовал Довбик, который отыграл полный матч. Всего в этом сезоне в активе Артема уже 6 голов и 2 ассиста в Серии А.

Обзор матча "Болонья" – "Рома"

После этого матча "Рома" с 24 очками занимает десятое место в чемпионате Италии. "Болонья" (29 баллов) размещается на седьмой позиции.

В следующем туре Серии А подопечные Клаудио Раньери 17 января примут "Дженоа" украинского полузащитника Руслана Малиновского, а команда Винченцо Итальяно 15 января в гостях сразится с "Интером".

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