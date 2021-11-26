Гол Довгого принес "Львову" минимальную победу над "Мариуполем"

Подопечные Маркевича не могут победить на своем поле с последнего матча в прошлом сезоне.

"Львов" одержал выездную победу над "Мариуполем" в стартовом поединке 16-го тура украинской Премьер-лиги. Поединок завершился со счетом – 0:1.

Единственный гол поединка забил на 62 минуте Алексей Довгий. Сергей Политило пробивал со штрафного, мяч попал в стенку и от нее срыкошетив к Довгому, который головой отправил его в сетку ворот Никиты Турбаевского.

Хозяева поля пытались навязать борьбу сопернику, но все попытки были тщетны.

Подопечные Остапа Маркевича продолжили свою ужасную проигрышную серию в УПЛ до семи поединков.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга. Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист-1925".

"Львов" набрал 16 очков и занимает 10-ю позицию турнирной таблицы, "Мариуполь" располагается на последнем месте с 7 очками.

В следующем туре "Львов" сыграет с донецким "Шахтером", а "Мариуполь" встретится с "Десной".

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