Гол и ассист Довбика, "привезенный" пенальти Цыганкова: "Жирона" разбила соперника в Ла Лиге (видео)

"Бело-красные" одержали пятую победу подряд и вышли на первое место в чемпионате Испании.

"Жирона" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика разобралась с "Мальоркой" в домашнем матче 6-го тура испанской Ла Лиги – 5:3 .

Оба футболиста сборной Украины вышли в стартовом составе. Уже на 4-й минуте гости открыли счет – Цыганков неосторожно сыграл рукой в своей штрафной, а Ведат Мурики реализовал пенальти.

На 26-й минуте каталонцы отыгрались – Давид Лопес сильным ударом вколотил мяч под перекладину.

На 33-й минуте команда Мичела впервые в этом матче вышла вперед. Довбик ударом низом от штанги реализовал пенальти, забив свой второй гол в Примере.

До перерыва "бело-красные" смогли еще дважды поразить ворота соперника: на 37-й минуте отличился Иван Мартин, а на 45-й классным ударом в дальний угол забил Янгель Эррера.

Во втором тайме "Жирона" не стала расслабляться и продолжила громить оппонента. На 57-й минуте Савио воспользовался передачей Довбика и отправил пятый мяч в ворота "Мальорки".

На 61-й минуте Мичел решил произвести замены и при счете 5:1 убрал с поля обоих украинцев, предоставив им отдых.

В конце игры "Мальорка" смогла ответить двумя голами – на 89-й и 90+5-й минуте отличился Абдон Пратс.

Для "Жироны" это пятая победа подряд в Ла Лиге. Команда Цыганкова и Довбика с 16 очками возглавила турнирную таблицу чемпионата Испании. "Мальорка" (5 баллов) осталась на 15-й позиции.

В следующем туре "Жирона" 27 сентября на выезде сыграет против "Вильярреала". Днем ранее "Мальорка" примет "Барселону".

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