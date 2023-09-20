Гол и ассист Кейна: "Бавария" одолела "Манчестер Юнайтед" в безумном матче Лиги чемпионов (видео)

"Бавария" победила "Манчестер Юнайтед" в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Сверхрезультативный поединок на "Альянце Арене" в Мюнхене завершился со счетом 4:3 .

В первом тайме команда Томаса Тухеля дважды забила в ворота английского клуба. На 28-й минуте Лерой Сане обыгрался с Гарри Кейном и из-за пределов штрафной низом пробил в ближний угол – ворота "манкунианцев" Андре Онана допустил ошибку и пропустил мяч под руками.

Через четыре минуты немецкий гранд укрепил свое преимущество – Серж Гнабри отличился после передачи Джамала Мусиалы.

На старте второго тайма подопечные Эрика тен Хага сократили отставание – Расмус Хойлунд на 49-й минуте отличился своим дебютным голом за "Манчестер Юнайтед".

Однако "Бавария" очень быстро ответила – на 53-й минуте Кейн реализовал пенальти, добавив к результативному пасу еще и гол в своем дебютном матче за мюнхенский клуб в Лиге чемпионов.

Однако это был еще далеко не конец. За две минуты до завершения основного времени МЮ приблизился в счете благодаря голу Каземиро.

На 90+2-й минуте мюнхенцы ответили голом Матиса Теля, вернув себе преимущество в два мяча. На 90+5-й минуте Каземиро оформил дубль, но времени для спасения у "красных дьяволов" уже не осталось.

В другом матче стартового тура группы А турецкий "Галатасарай" и датский "Копенгаген" расписали ничью – 2:2.

Во втором туре Лиги чемпионов 3 октября "Бавария" на выезде сыграет с "Копенгагеном", а "Манчестер Юнайтед" примет "Галатасарай".

Напомним, в плей-офф Лиги чемпионов выйдут по две лучшие команды из каждой группы. Клубы, которые финишируют третьими, в стыковых матчах Лиги Европы сразятся за путевки в 1/8 финала этого турнира с обладателями вторых мест в квартетах ЛЕ.

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