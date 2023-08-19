Гол и ассист Кейна помогли "Баварии" одержать сокрушительную победу в матче-открытии Бундеслиги (видео)

Мюнхенская "Бавария" на выезде разгромила бременский "Вердер" в стартовом матче 1-го тура немецкой Бундеслиги сезона-2023/24. Игра завершилась со счетом 0:4 .

Действующий чемпион Германии вышел вперед уже на 4-й минуте поединка. Звездный новичок мюнхенцев Харри Кейн отдал передачу в свободную зону на Лероя Сане, а тот на скорости убежал и реализовал выход один на один с вратарем.

На 8-й минуте хозяева имели шанс отыграться, но гол Никласа Фуллькруга был отменен из-за офсайда.

"Бавария" укрепила преимущество в счете уже во втором тайме. Кейн воспользовался пасом Альфонсо Дэвиса и добавил к ассисту еще и забитый мяч в своем дебютном поединке в Бундеслиге.

На этом подопечные Томаса Тухеля не остановились и еще дважды поразили ворота бременцев. На 90-й минуте отличную комбинацию "Баварии" после передачи Томаса Мюллера завершил Сане, оформивший дубль.

А точку в этом матче мощным ударом в ближний угол из пределов штрафной поставил Матис Тель. Вторую результативную передачу за игру сделал Дэвис.

Обзор матча

Во втором туре чемпионата Германии "Бавария" 27 августа будет принимать "Аугсбург", а "Вердер" днем ранее отправится в гости ко "Фрайбургу".

Напомним, новый сезон "Бавария" начала 12 августа матчем за Суперкубок Германии, в котором потерпела разгромное фиаско (0:3) от "РБ Лейпцига".

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