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Гол и ассист Судакова помогли "Бенфике" обыграть польский клуб в Лиге Европы
В составе лиссабонцев полный матч сыграли украинцы Георгий Судаков и Анатолий Трубин.
Португальская "Бенфика" обыграла польский "Лех" в домашнем матче 4-го тура основного этапа Лиги Европы сезона-2026/27. Поединок на стадионе "да Луж" в Лиссабоне завершился со счетом 3:1.
Уже на 6-й минуте встречи хозяева поля открыли счет — отличился Рафа Силва. На перерыв лиссабонцы отправились при минимальном преимуществе в счете.
А во втором тайме "орлы" увеличили свое преимущество — на 67-й минуте украинский полузащитник Георгий Судаков отдал в центре поля передачу на Джанлуку Престианни, который забил после сольного прохода.
Через пять минут гости сократили отставание благодаря точному удару Лео Бенгтссона. Но последнее слово в этом поединке было за "Бенфикой" — на 90-й минуте Судаков добавил к ассисту еще и гол. Он протянул мяч в чужую штрафную площадку и низом метко пробил в дальний угол.
Это седьмой гол Георгия за "Бенфику" во всех турнирах и первый — за лиссабонский клуб в еврокубках.
Отметим, что Судаков, как и украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин, провел на поле полный матч.
"Бенфика" выиграла все четыре матча в основном раунде Лиги Европы и с 12 очками возглавляет общую турнирную таблицу. "Лех" с одним баллом находится на предпоследней, 35-й позиции.
В следующем туре "Бенфика" в гостях сыграет против чешской "Виктории" Пльзень, тогда как "Лех" на выезде встретится с бельгийским "Юнионом". Оба поединка состоятся 26 ноября.
Ранее сообщалось, что украинский вратарь дебютировал в Лиге чемпионов матчем против "Арсенала".