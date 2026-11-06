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Дата публикации
Категория
Проспорт
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Гол и ассист Судакова помогли "Бенфике" обыграть польский клуб в Лиге Европы

В составе лиссабонцев полный матч сыграли украинцы Георгий Судаков и Анатолий Трубин.

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Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
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Георгий Судаков, "Бенфика"

Георгий Судаков, "Бенфика" / © Associated Press

Португальская "Бенфика" обыграла польский "Лех" в домашнем матче 4-го тура основного этапа Лиги Европы сезона-2026/27. Поединок на стадионе "да Луж" в Лиссабоне завершился со счетом 3:1.

Уже на 6-й минуте встречи хозяева поля открыли счет — отличился Рафа Силва. На перерыв лиссабонцы отправились при минимальном преимуществе в счете.

А во втором тайме "орлы" увеличили свое преимущество — на 67-й минуте украинский полузащитник Георгий Судаков отдал в центре поля передачу на Джанлуку Престианни, который забил после сольного прохода.

Через пять минут гости сократили отставание благодаря точному удару Лео Бенгтссона. Но последнее слово в этом поединке было за "Бенфикой" — на 90-й минуте Судаков добавил к ассисту еще и гол. Он протянул мяч в чужую штрафную площадку и низом метко пробил в дальний угол.

Это седьмой гол Георгия за "Бенфику" во всех турнирах и первый — за лиссабонский клуб в еврокубках.

Отметим, что Судаков, как и украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин, провел на поле полный матч.

"Бенфика" выиграла все четыре матча в основном раунде Лиги Европы и с 12 очками возглавляет общую турнирную таблицу. "Лех" с одним баллом находится на предпоследней, 35-й позиции.

В следующем туре "Бенфика" в гостях сыграет против чешской "Виктории" Пльзень, тогда как "Лех" на выезде встретится с бельгийским "Юнионом". Оба поединка состоятся 26 ноября.

Ранее сообщалось, что украинский вратарь дебютировал в Лиге чемпионов матчем против "Арсенала".

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