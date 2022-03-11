Гол и два ассиста: Малиновский посвятил свой еврокубковый перфоманс жертвам войны в Украине (видео)

Руслан поддержал соотечественников, защищающих страну от российских оккупантов.
Полузащитник "Аталанты" Руслан Малиновский выразил солидарность с украинским народом, героически защищающим свою землю от российских захватчиков.
28-летний украинец в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с леверкузенским "Байером" отличился голом и сделал два ассиста. Это позволило "бергамаскам" одержать победу - 3:2.
После поединка Малиновский посвятил свои результативные действия соотечественникам, погибшим в борьбе с российским агрессором.
"Посвящается всем жертвам войны в Украине", - написал Малиновский у себя в Twitter.
посвящается всем жертвам войны в Украине .— Ruslan Malinovskyi (@malinovskyi18) 10 марта 2022
Обзор матча "Аталанта" - "Байер"
Ответный матч команды Малиновского против "Байера" состоится 17 марта в Леверкузене. Начало игры - в 19:45 по киевскому времени.
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