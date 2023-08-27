Гол и незабитый пенальти Холанда: "Манчестер Сити" без Гвардиолы вырвал победу в матче АПЛ (видео)

"Манчестер Сити" обыграл "Шеффилд Юнайтед" в выездном матче 3-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) – 1:2 .

"Горожане" могли открыть счет в конце первого тайма, но Эрлинг Холанд не реализовал пенальти.

После перерыва норвежец реабилитировался и на 63-й минуте вывел свою команду вперед после передачи Джека Грилиша.

На 85-й минуте хозяева неожиданно отыгрались усилиями Джейдена Богла.

Однако действующему чемпиону Англии все же удалось одержать победу. На 88-й минуте решающий мяч забил Родри, которому ассистировал Фил Фоден.

Обзор матча

Отметим, что действиями "небесно-голубых" в этом поединке руководил ассистент главного тренера Хуанма Лильо, ведь Хосеп Гвардиола перенес операцию на спине и сейчас проходит реабилитацию в Барселоне.

"Манчестер Сити" имеет три победы в трех матчах на старте сезона АПЛ и с 9 очками лидирует в турнирной таблице. "Шеффилд Юнайтед" без набранных баллов занимает 17-ю позицию.

В следующем туре "горожане" 2 сентября дома сыграют против "Фулхэма", а "Шеффилд Юнайтед" в тот же день примет "Эвертон".

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