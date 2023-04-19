Гол и незабитый пенальти Холанда: "Манчестер Сити" выбил "Баварию" из Лиги чемпионов (видео)

Команда Хосепа Гвардиолы вышла в полуфинал, где сыграет с мадридским "Реалом".

"Бавария" дома сыграла вничью с "Манчестер Сити" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов сезона-2022/23. Поединок на "Альянце Арене" в Мюнхене закончился со счетом 1:1 .

Уже на 18-й минуте встречи "Бавария" могла остаться в меньшинстве – Дайот Упамекано сбил Эрлинга Холанда, выбегавшего на свидание с голкипером мюнхенцев Янном Зоммером. Арбитр сразу показал защитнику немецкого клуба прямую красную карточку, но затем отменил свое решение из-за офсайда у норвежского форварда.

На 35-й минуте "горожане" заработали пенальти – после удара Илкая Гюндогана мяч попал в руку Упамекано. Но Холанд не забил с 11-метровой отметки, по центру запустив мяч над воротами.

На 57-й минуте "Манчестер Сити" открыл счет. Быструю контратаку "горожан" после паса Кевина Де Брюйне завершил ударом под перекладину Холанд, который без проблем прошел Упамекано на левом фланге штрафной.

Подопечные Томаса Тухеля отыгрались на 83-й минуте. После прострела от Садио Мане мяч попал в руку Мануэлю Аканджи – рефери назначил пенальти. Приговор выполнил Йозуа Киммих, ударом по центру ворот переиграв Эдерсона.

В конце матча страсти на поле закипели. Нервы сдали даже у Тухеля, который получил красную карточку и был удален. А вот счет до финального свистка уже не изменился.

Напомним, первый матч команды провели неделю назад в Манчестере. Коллектив Хосепа Гвардиолы на собственном поле разбил мюнхенцев со счетом 3:0 . Таким образом, по сумме двух поединков далее идет "Манчестер Сити".

В полуфинале Лиги чемпионов "Манчестер Сити" сразится с мадридским "Реалом", который в четвертьфинале дважды обыграл лондонский "Челси".

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