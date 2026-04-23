Гол и травма Ямаля: "Барселона" победила "Сельту" и укрепила лидерство в Ла Лиге

Ламин Ямаль / © Associated Press

"Барселона" обыграла "Сельту" в домашнем матче 33-го тура испанской Ла Лиги сезона-2025/26. Поединок на стадионе "Камп Ноу" в Барселоне завершился со счетом 1:0 .

Единственный гол в этом противостоянии каталонский клуб забил на 40-й минуте, когда Ламин Ямаль реализовал пенальти.

Однако во время выполнения 11-метрового звездный 18-летний форвард травмировался и упал на газон.

Ямаля сразу же заменили — вместо него на поле вышел Руни Барджи.

После этой победы "Барселона" (82 балла) продолжает уверенно лидировать в Ла Лиге, приближаясь к чемпионству. Команда Ханси Флика за шесть туров до конца имеет 9-очковый отрыв от ближайшего преследователя — мадридского "Реала".

"Сельта" (44 пункта) находится на седьмой позиции турнирной таблицы Примеры.

В следующем туре Ла Лиги "сине-гранатовые" 25 апреля на выезде сыграют с "Хетафе", а галисийцы днем позже в гостях сразятся с "Вильярреалом".

