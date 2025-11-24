Гол и три ассиста Месси: "Интер" Майами с разгромом вышел в полуфинал плей-офф МЛС

Лионель Месси, "Интер Майами" / © Associated Press

"Интер Майами" на выезде разгромил "Цинциннати" в четвертьфинальном матче плей-офф МЛС. Встреча на арене "TQL Стедиум" завершилась со счетом 0:4 .

Героем поединка стал легендарный форвард "цапель" Лионель Месси – 38-летний аргентинец принял участие во всех четырех забитых мячах своей команды, забив гол и отдав три результативных передачи.

Обзор матча "Цинциннати" – "Интер" Майами

Еще один звездный форвард маямцев Луис Суарес вышел на замену на 76-й минуте.

Два других ветерана "цапель" Жорди Альба и Серхио Бускетс, которые завершают карьеру после окончания этого сезона, вышли в стартовом составе – Альбу заменили на 82-й минуте, а Бускетс провел на поле весь матч.

За выход в финал подопечные Хавьера Маскерано сразятся с "Нью-Йорк Сити" – поединок состоится 29 ноября.

Напомним, в октябре этого года Месси продлил контракт с "Интером" Майами.