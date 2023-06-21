Гол игрока клуба УПЛ помог Молдове совершить мегакамбэк против Польши в отборе на Евро-2024 (видео)

Поляки сенсационно уступили сборной Молдовы, хотя вели с разницей в два мяча.

Сборная Молдова неожиданно обыграла команду Польши в домашнем матче 4-го тура отбора на Евро-2024 – 3:2 .

В первом тайме "Кадра" уверенно создала себе гандикап в два гола. На 12-й минуте после передачи Роберта Левандовского отличился Аркадиуш Милик.

А на 34-й минуте польские нападающие поменялись ролями – Милик ассистировал, а Левандовский поразил ворота хозяев поля.

Однако после перерыва сборная Молдовы сумела совершить сумасшедший камбэк. Дубль оформил Йон Николаеску, забив на 48-й и 79-й минутах.

Решающий гол на 85-й минуте забил представитель украинской Премьер-лиги (УПЛ) – защитник "Александрии" Владислав Бабогло.

Обзор матча

Добавим, что в другом матче 4-го тура этой группы Албания в гостях обыграла Фареры (1:3).

Таким образом, лидером квинтета E осталась Чехия (7 очков), которая пропускала четвертый тур. Далее расположились Албания (6), Молдова (5), Польша (3), Фареры (1).

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В следующем туре отбора на Евро-2024 7 сентября сборная Польши будет принимать Фареры, а Чехия дома сыграет с Албанией.

В финальную часть чемпионата Европы 2024 года выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Обладатели еще трех путевок на континентальное первенство будут определены в плей-офф, куда попадут 12 команд в зависимости от их выступлений в Лиге наций-2022/23.

Жеребьевка финальной части Евро-2024 состоится в декабре 2023 года, а сам турнир – с 14 июня по 14 июля 2024 года будет принимать Германия.

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