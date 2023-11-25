Гол Кейна позволил "Баварии" одолеть аутсайдера и выйти на первое место в Бундеслиге (видео)

Мюнхенцы на одно очко опережают "Байер", который имеет игру в запасе.

"Бавария" на выезде обыграла "Кельн" в стартовом матче 12-го тура немецкой Бундеслиги. Поединок на арене "Рейн Энерги Штадион" завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этом противостоянии был забит в первом тайме. На 20-й минуте матча Гарри Кейн успешно сыграл на добивании.

Отметим, что в этом сезоне в активе капитана сборной Англии уже 18 голов и 5 ассистов в 12 поединках чемпионата Германии. Он лидирует в бомбардирской гонке Бундеслиги, опережая на три мяча нападающего "Штутгарта" Серу Гирасси.

Обзор матча "Кельн" – "Бавария"

После этого матча "Бавария" (32 очка) вышла на первое место в Бундеслиге. Команда Томаса Тухеля на один балл опережает "Байер" – леверкузенцы могут вернуть себе лидерство по итогам выездного поединка против "Вердера" 25 ноября. "Кельн" (6 пунктов) замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре чемпионата Германии мюнхенский клуб 2 декабря будет принимать "Унион", а "Кельн" днем ранее сыграет в гостях с "Дармштадтом". Перед этим, 29 ноября, "Бавария" проведет домашний матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против датского "Копенгагена".

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