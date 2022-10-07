Гол-красавец в одно касание: Ярмоленко второй раз отличился в сезоне за Аль-Айн (видео)

Украинский вингер "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко помог своей команде победить в поединке 5-го тура чемпионата ОАЭ против "Дибби Аль-Фуджейры".

"Аль-Айн" в выездном матче 6-го тура чемпионата Объединенных Арабских Эмиратов победил "Диббу Аль-Фуджейру" – 0:2 .

Счет матча на 6-й минуте открыл украинский вингер команды Андрей Ярмоленко, откликнувшись на передачу Яхьи Надера.

هجمة عيناوية جميلة تنتهي بالهدف الأول..

تمريرات متبادلة ينهيها يارمولينكو بتسديدة في شباك دبا #دبا_العين #دوري_أدنوك_للمحترفين pic . — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) October 7, 2022

Команда Реброва удвоила преимущество в конце матча — отличился Лаба Коджо Фо Дох.

На счету украинца уже 2 гола и 2 ассиста в этом сезоне чемпионата ОАЭ.

Официально игроком клуба из ОАЭ Андрей стал в середине июля. Контракт Андрея с "Аль-Айном" рассчитан на один год – до конца сезона-2022/23. Ярмоленко перебрался в команду, возглавляемую известным украинским тренером Сергеем Ребровым, в статусе свободного агента. Этим летом у него завершился контракт с лондонским "Вест Гэмом".

Ярмоленко — воспитанник черниговского футбола, а с 2006 по 2017 год выступал за киевское "Динамо". За это время вингер сыграл за "бело-синих" 340 матчей во всех турнирах, забил 137 голов и отдал 90 ассистам. С киевлянами Андрей трижды становился чемпионом Украины, дважды выигрывал Кубок Украины и трижды Суперкубок.

Летом 2017 года Андрей за 25 миллионов евро перешел в "Боруссию" Дортмунд. За немецкий клуб он провел 26 поединков и забил 6 голов.

Летом 2018 года Ярмоленко перебрался в лондонский "Вест Гемма". За первую команду "молотобойцев" Андрей сыграл 86 матчей, забил 13 голов и отдал 7 ассистов. В сезоне-2021/22 Ярмоленко сыграл за лондонцев 32 матча во всех турнирах, забив три гола.

Ярмоленко – капитан и второй бомбардир в истории сборной Украины. На его счету 109 матчей за национальную команду, в которых он забил 45 голов.

Пока "Аль-Айн" идет на третьем месте чемпионата ОАЭ.

Добавим, что с 2014 по 2017 год Ярмоленко в "Динамо" выступал именно под руководством Реброва.

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