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Гол легионера принес "Динамо" третью подряд победу на зимних сборах (видео)

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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Гол легионера принес "Динамо" третью подряд победу на зимних сборах (видео)

Фото: ФК Динамо Киев

Команда Мирчи Луческу провела очередной спарринг в Турции.

Киевское "Динамо" в шестом контрольном матче на тренировочном сборе в Турции обыграло северомакедонскую "Шкендию" – 1:0.

Судьбу встречи решил единственный гол. Его автором в конце первого тайма стал нидерландский полузащитник Джастин Лонвейк.

"Динамо" (стартовый состав): Нещерет – Дубинчак, Боль, Дячук, Караваев – Андриевский, Гармаш, Лонвейк, Пашко, Кабаев – Пономаренко

"Динамо" (2-й тайм): Нещерет – Малыш, Бурда, Попов, Дубинчак – Царенко, Сидорчук, Василец – Бенито, Горбач, Волошин.

Обзор матча

Ранее на турецких сборах команда Мирчи Луческу разгромно проиграла венскому "Рапиду" (0:4), уступила словенскому "Марибору" (0:2), сыграла вничью с австрийской "Аустрией Лустенау" (2:2), разгромила румынскую "Унирю Деж" (5:1) и обыграла датский "Вайле" (2:0).

  • Первую часть сезона "Динамо" завершило на третьем месте в УПЛ, набрав 30 очков после 15 матчей. На международной арене киевляне простились с еврокубками, заняв последнее место в группе Лиги Европы.
  • Свой следующий официальный матч "бело-синие" проведут в рамках чемпионата Украины с "Ингульцом", базовый день тура – 4 марта.

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Дата публикации
Просмотры
93
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