Гол Левандовски принес "Барселоне" сложную победу в матче 4-го тура чемпионата Испании (видео)

"Барселона" с трудом победила "Осасуну" в выездном матче 4-го тура испанской Ла Лиги – 1:2 .

В компенсированное к первому тайму время каталонцев вывел вперед Жюль Кунде после передачи Илкая Гюндогана.

Гости отыграли во второй половине встречи – Чими Авила нанес точный удар на 76-й минуте.

И все же, подопечным Хави удалось вырвать победу. На 84-й минуте защитник хозяев Алехандро Катена получил прямую красную карточку за фол в своей штрафной, а Роберт Левандовски реализовал пенальти.

Обзор матча

После этой победы "Барселона" (10 очков) занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги, уступая "Жироне" украинцев Виктора Цыганкова и Артема Довбика из-за худшей разницы мячей. Лидирует в чемпионате мадридский "Реал" (12 баллов).

В активе "Осасуны" 6 зачетных пунктов и десятая позиция.

В следующем туре "Барселона" 16 сентября примет "Бетис", а "Осасуна" днем позже отправится в гости к "Хетафе". Эти матчи состоятся после международной паузы.

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