Гол Левандовского не спас: "Барселона" потерпела неожиданное поражение в Примере (видео)

"Барселона" на выезде сенсационно уступила "Райо Вальекано" в матче 31-го тура испанской Ла Лиги – 2:1 .

Первый тайм остался за хозяевами. На 19-й минуте счет во встрече открыл Альваро Гарсия.

После перерыва "Райо Вальекано" неожиданно удалось удвоить свое преимущество – на 53-й минуте отличился Франсиско Гарсия.

К концу поединка "сине-гранатовые" сумели отквитать только один гол. На 83-й минуте забил Роберт Левандовский, что уже не повлияло на результат противостояния.

Обзор матча

Добавим, что для "блаугранас" это поражение стало первым в Ла Лиге с 26 февраля, когда подопечные Хави на выезде уступили "Альмерии".

"Барселона" (76 очков) продолжает уверенно лидировать в Примере, опережая мадридский "Реал" на 11 баллов. "Райо Вальекано" (43 пункта) поднялся на 9-ю позицию.

В следующем туре каталонцы 29 апреля примут "Бетис", в тот же день "Райо Вальекано" приедет в гости к худшей команде чемпионата Испании – "Эльче".

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