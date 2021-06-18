Гол лучшего бомбардира Евро-2020 принес чехам ничью в матче с финалистом Чемпионата мира

Обе сборные сохраняют шансы на плей-офф.

Сборные Хорватии и Чехии сыграли вничью в матче 2-го тура Евро-2020. Поединок на "Хэмпден Парк" Глазго завершился вничью 1:1.

Чешская команда повела в счете на 37-й минуте. 25-летний нападающий Патрик Шик реализовал пенальти, забив свой третий гол на текущем первенстве континента. Он возглавил бомбардирскую гонку Чемпионата Европы. Еще 7 игроков забили по 2 гола.

В первом матче с Шотландией (2:0) Шик сделал дубль, забив один из голов с центра поля.

Хорваты отыгрались в начале второго тайма - Иван Перишич из пределов штрафной отметился классным ударом в верхний угол. Таким образом, финалист Чемпионата мира-2018 добыл первое очко, в стартовом матче хорваты проиграли Англии (0:1).

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Чехия возглавляет группу D (4 очка), Англия (3, матч в запасе) - вторая, Хорватия (1) - третья, Шотландия (0, игра в запасе) - четвертая. В 22:00 Англия сыграет с Шотландией. ТСН Проспорт проведет онлайн-трансляцию поединка .

. В 1/8 финала выйдут 2 сильнейшие сборные каждого квартета и 4 обладателя лучших третьих мест.

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