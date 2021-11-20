Гол Малиновского помог "Аталанте" разбить команду Коваленко в матче Чемпионата Италии (видео)

"Бергамаски" одержали уверенную домашнюю победу.

В поединке 13-го тура итальянской Серии А встречались "Аталанта" Руслана Малиновского и "Специя" Виктора Коваленко. Украинская дуэль на Апеннинах закончилась уверенной победой команды Малиновского, отличившегося одним из голов - 5:2 .

На 11-й минуте "Специя" неожиданно вышла вперед усилиями М'Бала Нзолы. Хозяева еще до перерыва ответили дублем Марио Пашалич и голом Дувана Сапаты с пенальти.

На 83-й минуте Луис Муриэль сделал счет разгромным. А вышедший на замену на 60-й минуте Руслан Малиновский забил пятый гол "бергамасков" в этой встрече. В компенсированное время Нзола оформил дубль и установил окончательный счёт в поединке.

Другой украинец Виктор Коваленко, выступающий за "Специю" на правах аренды из "Аталанты", вышел в стартовом составе и был заменен на 64-й минуте.

Видео гола Малиновского

"Аталанта" (25 очков) закрепилась на четвертой позиции Серии А. "Специя" осталась на 16-й позиции с 11 баллами в своем активе.

В следующем туре итальянского чемпионата подопечные Джан Пьеро Гасперини 27 ноября на выезде встретятся с "Ювентусом", а команда Коваленко 28 ноября примет "Болонью".

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