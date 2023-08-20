Гол Мбаппе не помог: ПСЖ во второй раз подряд потерял очки на старте чемпионата Франции (видео)

ПСЖ сыграл вничью с "Тулузой" в выездном матче 2-го тура французской Лиги 1 – 1:1 .

Первый тайм прошел без голов. Во второй половине встречи парижанам удалось открыть счет – на 62-й минуте пенальти реализовал Килиан Мбаппе, который вышел на замену на 51-й минуте.

Однако в конце встречи хозяева смогли отыграться – на 87-й минуте Закария Абухлаль забил с пенальти, чем принес своей команде ничью.

Обзор матча

ПСЖ не смог выиграть второй матч подряд на старте нового сезона Лиги 1. В первом туре парижане разошлись ничьей с "Лорьяном" (0:0).

На данный момент команда Луиса Энрике с двумя очками идет на восьмой позиции в турнирной таблице чемпионата Франции. "Тулуза" с 4 баллами занимает третье место.

В следующем туре ПСЖ 26 августа примет "Ланс". Днем позже "Тулуза" на выезде сыграет против "Страсбурга" украинского защитника Эдуарда Соболя.

Напомним, из суперзвездного атакующего трио парижан остался только Мбаппе. Аргентинец Лео Месси летом перебрался в "Интер" Майами, а Неймар стал игроком саудовского "Аль-Хиляля".

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