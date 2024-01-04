Гол Мбаппе помог ПСЖ разобраться с соперником и завоевать Суперкубок Франции (видео)

Парижане победили "Тулузу" и во второй раз подряд выиграли французский Суперкубок.

ПСЖ стал обладателем Суперкубка Франции–2023. В матче за трофей, который проходил на стадионе "Парк де Пренс" в Париже, команда Луиса Энрике уверенно обыграла "Тулузу" со счетом 2:0 .

Парижский клуб вышел вперед уже в дебюте встречи – на третьей минуте после передачи Усмана Дембеле отличился Ли Кан Ин.

Перед свистком на перерыв ПСЖ укрепил свое преимущество – на 44-й минуте Килиан Мбаппе нанес точный удар, воспользовавшись пасом от Брэдли Барколя.

Во втором тайме подопечные Энрике сумели сохранить свои ворота "сухими" и без особых проблем довели дело до победы.

Обзор матча ПСЖ – "Тулуза"

Парижане завоевали Суперкубок Франции во второй раз подряд и в 12-й раз в истории. ПСЖ является абсолютным рекордсменом по количеству побед в этом турнире.

Добавим, что в чемпионате Франции парижский клуб сейчас лидирует, имея 40 очков после 17 сыгранных матчей. Ближайший преследователь – "Ницца" – отстает от ПСЖ на 5 баллов. "Тулуза" (14 пунктов) идет на 16-м месте из 18-ти.

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